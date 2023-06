Fisco: Schlein, 'preoccupa Nordio che legittima evasori, governo chiarisca'

Roma, 20 giu (Adnkronos) - "Sono mesi in cui avete deciso di colpire i più fragili, i poveri e preoccupano le dichiarazioni di Nordio che legittima l'evasione fiscale. Ci faccia capire se il governo Meloni vuole usare la clava con i poveri e le carezze con gli evasori. Noi non siamo...

Roma, 20 giu (Adnkronos) – "Sono mesi in cui avete deciso di colpire i più fragili, i poveri e preoccupano le dichiarazioni di Nordio che legittima l'evasione fiscale. Ci faccia capire se il governo Meloni vuole usare la clava con i poveri e le carezze con gli evasori. Noi non siamo d'accordo". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein in aula alla Camera intervenendo nel dibattito sulle mozioni sul Pnnr.