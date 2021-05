Fisco: Scotto, 'proposta Letta di buonsenso, sinistra nata per redistribuire'

Roma, 22 mag. (Adnkronos) – "In Italia persino una proposta di buonsenso come quella di Enrico Letta sulla #tassadisuccessione viene descritta come estremista. Questo dibattito ci riporta all’essenziale: la destra difende i ricchi, la sinistra è nata per redistribuire. Tutto qui". Lo scrive Arturo Scotto, coordinatore di Articolo Uno, su twitter.