Roma, 8 apr. (Adnkronos) – "Se Salvini non vota la delega fiscale si mette inevitabilmente fuori dal Governo. All’apparir del vero comincia a essere chiaro chi pensa solo alle elezioni e chi invece lavora per la tenuta del paese. Forse qualcuno ha redatto le lista dei buoni e dei cattivi troppo in fretta".

Così Arturo Scotto, coordinatore di Articolo Uno, su twitter.