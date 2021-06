Fisco: spunta l’ipotesi proroga per la consegna del 730, che potrebbe slittare al 31 ottobre

Un'ipotesi fa presupporre che ci sarà una proroga, relativamente alla data di consegna del 730. La nuova data sarebbe quella del 31 ottobre 2021

Secondo un’indiscrezione riportata dal quotidiano Il Messaggero, nella giornata di sabato 19 giugno 2021, la data attualmente fissata al 30 settembre per la presentazione del modello 730, potrebbe subire una proroga di un mese e dunque slittare così al 31 ottobre 2021.

La scelta potrebbe essere intrapresa, al fine di scongiurare il rischio di ingorgo nei Caf e presso i centri di assistenza fiscale, in vista anche dell’introduzione a partire da luglio della misura dell’assegno unico per i figli.

Economia e fisco, spunta l’ipotesi proroga per la consegna del modello 730

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il Governo starebbe valutando l’istituzione imminente di una proroga temporale, per la consegna del modello 730, al momento fissata al 30 settembre, ma che potrebbe di fatto subire uno slittamento di un mese e fissarsi dunque al 31 ottobre 2021.

La misura potrebbe essere intrapresa nell’ambito dell’emergenza Covid-19 e della prossima entrata in gioco a luglio dell’assegno unico familiare; dunque l’obiettivo del Governo potrebbe essere quello di allegerire i Caf e i centri di assistenza fiscale, dal problema di ingorghi e di un eccessivo carico di impegni e lavoro da svolgere.

Ipotesi proroga consegna 730: quante persone riguarda?

Dal punto di vista complessivo, il modello 730 e la relativa possibile proroga nella presentazione della dichiarazione, riguarda in Italia almeno 18 milioni di contribuenti, si tratta per la maggior parte di lavoratori dipendenti e pensionati.

Le categorie interessate, che già versano le tasse mensilmente, potranno tuttavia decidere autonomamente come muoversi in questa situazione, anche in considerazione del fatto, che i tempi di presentazione del 730 sono strettamente correlati a quelli del possibile rimborso che viene riconosciuto mediante una compensazione in busta paga oppure sul rateo della pensione, solitamente entro il mese successivo alla presentazione della dichiarazione.

Ne consegue, che in caso di dichiarazione presentata nel mese di ottobre 2021, l’eventuale rimborso dovuto, non potrà essere ricevuto dal dichiarante prima del mese successivo e dunque novembre.

Ipotesi proroga modello 730: quando il decreto?

Sempre secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’ipotesi relativa alla proroga nella consegna del modello 730 in Italia, potrebbe essere a breve confermata, proprio in questi giorni, mediante la pubblicazione di un apposito decreto a riguardo.

Non resta dunque che attendere una conferma ufficiale riguardo questa nuova misura, che dovrebbe essere intrapresa dal Governo già a partire da queste settimane.