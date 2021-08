Fisco: Tajani, 'bene Patuelli, riforma favorisca ricapitalizzazione imprese'

Roma, 19 ago. (Adnkronos) – "Bene Patuelli nella sua intervista di oggi al Sole24 ore: è fondamentale una riforma fiscale che favorisca la ricapitalizzazione delle imprese italiane ed europee". Così Antonio Tajani, Coordinatore nazionale di Forza Italia

"Per questo, in assenza di un unico regime fiscale europeo che impedisca una concorrenza fiscale sleale tra Stati membri, è necessario che l’Italia riveda IRES, IRAP e percentuale di tassazione sui dividendi per attirare i risparmi a lungo termine nelle imprese italiane e favorire quindi sviluppo e crescita economica".