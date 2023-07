Fisco: Zaffini (Fdi), 'finanziare Ssn con prelievo dal gioco, presentato odg alla delega fiscale'

Roma, 27 lug. (Adnkronos) - "La sanità per una volta deve ‘fare bingo’, perché la pandemia pur avendo messo in luce la straordinaria generosità del nostro sistema sanitario nazionale ha anche mostrato tutte le sue fragilità. E allora quale modo migliore c...

Roma, 27 lug. (Adnkronos) – "La sanità per una volta deve ‘fare bingo’, perché la pandemia pur avendo messo in luce la straordinaria generosità del nostro sistema sanitario nazionale ha anche mostrato tutte le sue fragilità. E allora quale modo migliore che pensare a una ‘fiche’ su giocate e scommesse effettuate con strumenti di pagamento elettronico, attualmente non soggette al Preu, a un incremento del prelievo erariale unico sulle vincite e ancora a un aumento dei canoni di concessione dei giochi online. Una sorta di ‘tassa di scopo’ che oltre a finanziare la sanità pubblica garantirebbe anche una maggiore tracciabilità del gioco e dei giocatori e dunque realizzerebbe un contrasto all’eccesso e alla ludopatia. È questo l’oggetto di un ordine del giorno oggi depositato a mia prima firma che impegna il governo, in sede di attuazione della delega fiscale, a indirizzare maggiori risorse alla sanità con prelievo dal gioco. Perché se vogliamo guardare verso un futuro con nuove esigenze di cura e assistenza servono più soldi e soprattutto nuove risorse e più investimenti". Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Franco Zaffini, presidente della commissione Sanità e Lavoro di Palazzo Madama.