Fiscoeasy: innovazione per partite IVA forfettarie

Roma, 23 giu. (askanews) – Il mercato delle partite IVA in regime forfettario si trova spesso a fronteggiare la complessità della gestione fiscale, un problema che può portare a errori e sanzioni. La necessità di strumenti che semplifichino il processo è evidente, e Fiscoeasy sembra aver colto questa esigenza con il lancio di nuove utility digitali.

Il suo fondatore Angela Nunzia Cuscito, intervistata in merito, ha dichiarato: ‘Si chiama Fiscoeasy la piattaforma che guida passo dopo passo l’utente nella compilazione della dichiarazione dei propri redditi’. Questo strumento innovativo permette ai titolari di partita IVA di monitorare i compensi e simulare le imposte in tempo reale, riducendo il margine di errore e semplificando il rapporto con il fisco.

La piattaforma è stata recentemente aggiornata per includere un sistema di contatore per i compensi del regime forfettario, che avvisa il cliente dei compensi incassati e verifica il rispetto dei limiti normativi. ‘Abbiamo ultimamente appunto riformato il prodotto’, ha spiegato Rossano Cuscito, cofondatore di Fiscoeasy sottolineando come l’applicazione consenta di raccogliere tutta la documentazione necessaria online, eliminando la necessità di recarsi fisicamente presso lo studio del commercialista.

Oltre a questi strumenti, Fiscoeasy offre un simulatore in tempo reale che aiuta i clienti a comprendere quali saranno le imposte da versare nell’anno successivo, insieme ai contributi previdenziali. ‘L’obiettivo della piattaforma è di semplificare il rapporto tra cittadino e fisco e di ridurre gli errori’, ha affermato Angela Nunzia, evidenziando l’importanza di un’interfaccia user-friendly e di un sistema che guida l’utente attraverso il processo fiscale.

Un altro aspetto innovativo di Fiscoeasy è il percorso di formazione gratuito rivolto a liberi professionisti e psicologi. ‘Scopo è quello di informare i nostri clienti, i nostri potenziali clienti delle modifiche fiscali’, ha detto Angela Nunzia, aggiungendo che i webinar offerti spiegano in modo semplice le novità normative e le opportunità fiscali per i professionisti.

L’impatto positivo di queste innovazioni sulla società è significativo. Facilitando la gestione fiscale, Fiscoeasy non solo riduce lo stress e il tempo dedicato a queste attività, ma contribuisce anche a una maggiore compliance fiscale, riducendo il rischio di sanzioni. ‘Abbiamo rivista quest’area, prima era un’area dove c’erano delle cartelle dove depositare la documentazione’, ha spiegato Angela Nunzia, sottolineando come l’implementazione di nuove funzionalità renda il processo più trasparente e accessibile.

Con l’adozione crescente di strumenti digitali come Fiscoeasy, si prevede una semplificazione ulteriore dei processi fiscali e un miglioramento della gestione finanziaria per i professionisti. ‘Accanto agli strumenti digitali, Fiscoeasy sta lanciando un percorso di formazione gratuito’, ha concluso Rossano, indicando che l’educazione continua sarà un elemento chiave per affrontare le sfide fiscali future.