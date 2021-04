Fitness in casa: consigli per perdere peso

Il fitness in casa è l'ideale per tenersi in forma e dimagrire nel modo giusto con esercizi mirati.

Per dimagrire ed essere in forma in vista dell’estate, sono in molti che decidono di allenarsi a casa con attrezzi ed esercizi utili. Il fitness in casa aiuta a riconquistare la forma perdura con un allenamento ben mirato. Vediamo da dove partire e come fare.

Fitness in casa

In questo periodo, dovuto al lockdown e al fatto che i centri sportivi, compreso le palestre, siano chiuse, per la remise en forme, sono tanti che decidono di praticare fitness in casa proprio per stare bene e in salute. Una pratica e abitudine che sta prendendo sempre più piede, anche perché è possibile praticarlo in qualsiasi momento della giornata in modo da essere compatibile con gli impegni di lavoro e di famiglia.

Inoltre, il fitness in casa aiuta a dimagrire e stare bene, non solo da un punto di vista fisico, ma anche psicologico dal momento che migliora l’umore garantendo un benessere psicofisico a 360°. La cosa importante nel momento in cui si decide di fare questa attività a casa è indossare qualcosa di comodo come dei leggings, munirsi dell’occorrente, come il tappetino per i vari esercizi e una bottiglietta d’acqua per idratarsi.

La musica che accompagna i vari allenamenti ed esercizi non può mancare.

Per il fitness in casa si consiglia anche di trovare uno spazio abbastanza grande: quale il soggiorno o la camera da letto oppure il parco in modo da potersi muovere in totale libertà. Sebbene in casa non ci siano attrezzi come in una palestra, è possibile optare per delle soluzioni casalinghe, come delle bottigliette d’acqua, una corda per l’allenamento.

Per chi non sa da dove partire, sono tantissimi i video e i tutorial da seguire online per riuscire ad allenarsi ed essere in forma per l’estate e la temuta prova costume. In questo modo si riesce a seguire ogni allenamento e rimettersi in forma.

Fitness in casa: esercizi

Il fitness in casa prevede una serie di esercizi che sono efficaci e utili per tornare in forma. Si consiglia sempre di partire dal riscaldamento in modo da evitare strappi e infortuni durante l’allenamento. In questo modo, anche i muscoli si abituano all’attività e non risentono degli sforzi a cui si va incontro. Il movimento, insieme a una buona alimentazione, è il segreto della forma fisica, a patto che sia svolto con regolarità.

Bastano alcuni esercizi per tornare in forma e perdere peso. Sono esercizi che si possono fare con o senza attrezzi, aiutandosi con vari oggetti, quali gradini o scale per scaldarsi oppure i muretti e il giardino di casa. L’unica regola è cercare di essere costanti e farli almeno tutti i giorni per un massimo di 30 minuti. IN questa maniera i risultati non tarderanno ad arrivare.

Per il fitness in casa si va da esercizi classici come lo squat, un evergreen quando si parla di allenamento. Un esercizio molto facile che si esegue a corpo libero e utile per rassodare i glutei e le cosce. Bisogna tenere i piedi un po’ larghi per poi alzarsi e abbassarsi come se si fosse sul punto di sedersi. Durante questo esercizio la schiena deve essere sempre diritta e non bisogna inarcarla troppo.

Dallo squat si passa agli affondi che lavorano sulla gamba e aiutano a migliorare l’equilibrio e la postura. Gli addominali sono perfetti per una pancia piatta e tonica. L’ideale sarebbe accompagnarli con dei pesi che possono essere delle bottigliette d’acqua per dare maggiore efficacia all’esercizio. I plank sono consigliati per avere addominali di ferro.

Il miglior integratore naturale da abbinare

Per ottenere ancora più risultati dal fitness in casa, la cosa importante è abbinare a una buona alimentazione e attività fisica, anche un integratore sano. Il migliore, tra i tanti in commercio, è Piperina & Curcuma Plus, un prodotto naturale dimagrante della linea italiana Natural Fit, raccomandato da personale esperto e consumatori.

Questo integratore è al momento il più consigliato e abbinato nelle varie diete/attività fisica grazie ai risultati ottenuti e alla completa sicurezza data dai suo ingredienti naturali.

Un integratore molto efficace, notificato come sicuro dal Ministero della Salute. Per chi volesse saperne di più o per ordinarlo, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Permette di ottenere importanti benefici dal momento che stimola il metabolismo riuscendo a bruciare tantissime calorie. Diminuisce il senso di appetito evitando di riempirsi troppo ai pasti principali. Ha proprietà depuranti per l’organismo, in generale.

Piperina & Curcuma Plus è l’integratore adatto per chiunque voglia dimagrire in modo sano e naturale. Possono assumerlo sia uomini che donne, anche se non è consigliato ai soggetti femminili in stato di gravidanza e a chi ha problemi gastrointestinali. Un integratore di cui si consiglia di assumere soltanto una compressa prima dei pasti principali con un bicchiere d’acqua abbondante in modo d’avere risultati ottimi per il fisico.

Un prodotto made in Italy e con componenti naturali che non rilasciano controindicazioni o effetti collaterali, quali:

Piperina: presente nella capsaicina a cui dona un sapore aspro, ha il compito di stimolare il metabolismo per perdere peso in maniera rapida

presente nella capsaicina a cui dona un sapore aspro, ha il compito di stimolare il metabolismo per perdere peso in maniera rapida Curcuma: una spezia di colore giallo che si usa nella cucina orientale, conosciuta come lo zafferano delle Indie, ha proprietà detox e depuranti, elimina le scorie e le tossine

una spezia di colore giallo che si usa nella cucina orientale, conosciuta come lo zafferano delle Indie, ha proprietà detox e depuranti, elimina le scorie e le tossine Silicio Colloidale: non molto noto, ma protegge la pelle, i tendini e le ossa conferendo maggiore efficacia ai due ingredienti essenziali.

Dal momento che si tratta di un integratore unico, originale ed esclusivo, non si ordina nei siti di e-commerce o negozi fisici, ma sul sito ufficiale (cliccando qui) dove bisogna compilare il modulo con i dati e attendere la chiamata dell’operatore per la conferma. Attualmente è in promozione stagionale a 49€ per 4 confezioni (invece di 196) con la spedizione gratuita. Si accettano le seguenti modalità di pagamento: carta di credito, Paypal o in contanti al corriere nel momento in cui giunge il pacco.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.