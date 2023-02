Fitto: importante cambio di marcia su discariche abusive

Milano, 7 feb. (askanews) – “Appezzamento vero, sentito e sincero per aver avviato il superamento di questa procedura d’infrazione per le bonifiche delle discariche abusive che rappresenta un segnale veramente importante di cambio di marcia”. A esprimerlo è il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, in un videomessaggio diffuso all’apertura del convegno “Il modus operandi dell’Italia e dell’Arma dei Carabinieri per la bonifica delle discariche e per la soluzione della crisi.

Buone pratiche di attuazione per l’inquinamento zero”, che si è svolto a Bruxelles.

Il governo, precisa ancora Fitto, “prende atto molto positivamente di uno schema di lavoro che io penso possa e debba essere replicato ad altri livelli”, perchè in questo modo “si ottiene una risposta molto importante sia dal punto di vista operativo, per il risultato raggiunto, ma soprattutto dal punto di vista reputazionale”. Il problema è che le procedure di impattato sulla “credibilità del governo” e poi “c’è anche un tema collegato alle eccessive risorse che il governo spreca in questa direzione” e soprattutto “alla mancanza di reputazione positiva nel rapporto con le istituzioni livello europeo”.

Ecco perchè, puntualizza il Ministro, il governo lavora “in modo intenso con la Commissione Ue, presentando le nostre esigenze e le nostre peculiarietà”. Oggi è arrivato “un segnale molto importante” dato che l’Italia ha ottenuto “un risultato che può essere una buona pratica per poter continuare in questa direzione”.