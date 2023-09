Fitto: nel Dl Sud 45 milioni di euro per Lampedusa

Milano, 7 set. (askanews) – “Esiste un articolo relativo al comune di Lampedusa che ha come obiettivo quello di sostanzialmente svolgere una funzione di compensazione per il gravissimo disagio che l’isola di Lampedusa subisce che prevede l’assegnazione di 45 milioni di euro per un piano di investimenti che affronti tutte le questioni fondamentali dell’isola in un modello di gestione che prevede il confronto con l’amministrazione comunale con le amministrazioni interessate e con la regione. Lo stanziamento va in questa direzione ed è finalizzato ad affrontare in modo organico anche la situazione di Lampedusa”. Lo ha affermato il ministro per gli Affari Ue, il Sud e il Pnrr, Raffaele Fitto illustrando il decreto per il rilancio economia Mezzogiorno.