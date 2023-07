Fitto: "Ridisegniamo Pnrr per portare a casa tutti gli interventi"

Roma, 27 lug. (askanews) – La proposta di modifiche al Pnrr fatta dal governo individua “criticità su tutte le diverse scadenze e ridisegna come proposta una serie di misure con l’obiettivo di superare i target intermedi non per revocare gli interventi ma al contrario per portarli a casa”. Lo ha detto il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, nella conferenza stampa al termine della cabina di regia che ha esaminato in via preliminare la proposta di revisione complessiva del Pnrr inclusiva del nuovo capitolo REPowerEU.