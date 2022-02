Fiume Veneto (Pordenone), mezzo militare finisce nel fosso: gravemente feriti due soldati

Nella mattinata di venerdì 18 febbraio, un mezzo militare diretto a Udine è uscito di strada finendo in un fosso. Gravi due soldati.

Sono state ore critiche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone dove un mezzo militare appertenente al settimo reggimento degli Alpini di Belluno e diretto a Udine è uscito di strada finendo in un fossato. Per il momento sarebbero ancora da chiarire le cause dell’accaduto, mentre i due occupanti del mezzo verserebbero in gravi condizioni.

Incidente a Fiume Veneto: la vicenda

Erano circa le ore 9 di venerdì 18 febbraio. Il mezzo che stava percorrendo l’ex provinciale 21 in direzione Udine, è finito fuori strada rovesciandosi nel fosso. Stando a quanto si apprende dalla testata Leggo, i due militari nell’impatto, sono stati sbalzati fuori dal veicolo. Sul posto sono giunti gli operatori sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportare d’urgenza i due soldati in elisoccorso a Udine.

In corso di accertamento le cause

Oltre agli operatori sanitari del 118, sul posto sono giunti anche i vigili di fuoco oltre che i Carabinieri. Questi ultimi sono al lavoro al fine di fare luce su quali possano essere le cause dell’incidente. Sempre secondo quanto viene riportato dalla testata, alla guida del mezzo era presente G.L. di 37 anni, mentre sarebbero maggiormente critiche le condizioni del secondo occupante di 41 anni.