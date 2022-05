Tragedia sfiorata a Fiumicino. Un'auto è finita fuori strada e ha investito un passeggino con una bimba di 2 anni, rimasta gravemente ferita.

Fiumicino, esce fuori strada e investe passeggino con bimba di due anni

Una bambina di due anni è stata investita da un’automobile a Fiumicino, mentre era sul suo passeggino. La piccola è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata d’urgenza all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma gravemente ferita, ma fortunatamente non in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto alle 19 di ieri, domenica 15 maggio, in via del Faro a Fiumicino. Secondo una prima ricostruzione, al volante dell’auto c’era uan ragazza, che ha perso il controllo del mezzo, è finita contro un cespuglio e ha investito la bambina.

Le condizioni della piccola

La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, soprattutto per quanto riguarda le motivazioni per cui la ragazza ha perso il controllo del mezzo. La bambina di due anni è stata colpita in pieno e ha riportato delle ferite gravi. Per questo è stata portata d’urgenza all’ospedale pediatrico. Secondo le informazioni riportate, fortunatamente la piccola non sarebbe in pericolo di vita, nonostante le ferite riportate nell’incidente.