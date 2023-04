Fiumicino, tenta di rapire un bambino che reagisce e corre in casa

Fiumicino, tenta di rapire un bambino che reagisce e corre in casa

Fiumicino, tenta di rapire un bambino che reagisce e corre in casa

Roma, 23 apr. (Adnkronos) - Ha fermato la macchina davanti a una villetta in via Arsia, a Fiumicino, e, dopo essersi intrufolato nel giardino, ha afferrato un bambino di 9 anni portandolo fuori per farlo salire sull'auto. E' successo ieri alle 10 del mattino.Il piccolo ha avuto la prontezz...