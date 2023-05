Fiumicino, trovato cadavere di donna su una spiaggia

Il cadavere di una donna sconosciuta, dell’età di 40-45 anni, di origine probabilmente caucasica, è stato rinvenuto sul bagnasciuga della spiaggia di Passoscuro, sul litorale nord di Fiumicino. Giunti sul posto i sanitari e la Capitaneria di Porto. La segnalazione è arrivata alle 7:45 tramite una telefonata al Nue che ha disposto l’attivazione della sala operativa della Capitaneria di Civitavecchia. Secondo le informazioni riprese dall’Ansa, il corpo senza vita sarebbe rimasto per diverso tempo in acqua. Sarà il medico legale ad accertare le cause della morte tramite opportuna autopsia. La Capitaneria di porto sta effettuando delle ricognizioni al fine di trovare eventuali effetti personali della vittima.

Cadavere di donna ritrovato a Fiumicino: sconosciuta l’identità

Al momento non sono pervenute informazioni circa l’identità della donna trovata senza vita sul bagnasciuga della spiaggia di Passoscuro a Fiumicino. Non sono stati trovati documenti di riconoscimento sul corpo della vittima.

Come era vestita?

Dal Mattino si legge che la donna indossava una giacca a vento, una camicetta e dei leggins. Si attende l’arrivo degli agenti della Polizia scientifica per gli opportuni rilievi; al momento i militari della Capitaneria di porto di Roma proseguono con la ricognizione di oggetti appartenenti alla vittima, via terra e via mare.