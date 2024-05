Flash Mob a piazza del Popolo con le Fragolare di Nemi

Roma, 15 mag. (askanews) - Flash Mob a piazza del Popolo, a Roma, delle "Fragolare di Nemi" che, in abiti tipici, hanno danzato tra la folla, distribuendo generosamente il nettare rosso delle fragole e anticipando l'atmosfera festosa della prossima Sagra delle Fragole e Mostra dei Fiori di Nemi, in ...

Roma, 15 mag. (askanews) – Flash Mob a piazza del Popolo, a Roma, delle “Fragolare di Nemi” che, in abiti tipici, hanno danzato tra la folla, distribuendo generosamente il nettare rosso delle fragole e anticipando l’atmosfera festosa della prossima Sagra delle Fragole e Mostra dei Fiori di Nemi, in programma per domenica 2 giugno.

Il flash mob, caratterizzato da canti e danze che richiamano le tradizioni dei Castelli Romani, ha trasformato la scalinata in un palcoscenico vivace e colorato. Accompagnati da melodie che evocano l’essenza stessa della regione, gli artisti hanno deliziato i passanti con l’aroma fresco delle fragole di Nemi, offrendo loro un assaggio delle prelibatezze che saranno protagoniste dell’evento estivo.

“Le fragole di Nemi – ha sottolineato il Sindaco Alberto Bertucci – sono rinomate in tutto il mondo per il loro gusto unico e la loro eccellenza, hanno conquistato i palati più esigenti, confermando la loro posizione di ambasciatrici del gusto e della tradizione romana”.