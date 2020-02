Agricoltura: Bellanova, 'crediamo in Ue, renderla più e più efficiente'

Roma, 5 feb. (Adnkronos) – "Noi crediamo nell’Europa. È la nostra casa. È anche il nostro mercato. Dobbiamo renderla più forte, più semplice, più efficiente". Ad affermarlo è la ministra delle Politiche agricole, Teresa Bellanova intervenendo, pochi minuti fa, all’inaugurazione della collettiva 'Italy – the Beauty of Quality' presso lo spazio Ice-Cso del Fruit Logistica, in corso a Berlino. “Siamo il Paese che riceve più fondi europei Oc, e con quelle risorse abbiamo fatto molto per innovare e ammodernare il settore. Ora, aggiunge, "dobbiamo proseguire e dò la massima disponibilità per ragionare insieme anche in ottica di riforma della Pac. Diciamo quello che ho già detto a Bruxelles: l’agricoltura non deve subire tagli".