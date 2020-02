Bper: Vandelli, 'confermata elevata solidità patrimoniale, Cet1 ratio al 12,01%'

Roma, 5 feb. (Adnkronos) – Confermata l’elevata solidità patrimoniale del gruppo Bper anche dopo il perfezionamento delle operazioni straordinarie con un Cet1 ratio Fully Phased pari al 12,01%. Cet1 ratio Phased In4 al 13,91% ampiamente superiore al requisito Srep. fissato dalla Bce al 9% per il 2019. Lo rende noto Bper in un comunicato in occasione dei risultati del 2019. "La realizzazione delle numerose azioni strategiche – commenta l'ad di Bper Banca, Alessandro Vandelli – è stata accompagnata dal mantenimento di una posizione patrimoniale molto solida con un Cet1 ratio al 12,01% a fine anno e dal raggiungimento di una soddisfacente redditività con un utile netto dell’esercizio di 379,6 milioni di euro, nonostante le difficili condizioni macroeconomiche e il contenuto livello dei tassi di mercato".