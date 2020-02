Cosmoprof Bologna, appuntamento di riferimento per industria cosmetica

Bologna, 5 feb. (Adnkronos/Labitalia) – Torna l’appuntamento di riferimento a livello internazionale per l’industria cosmetica: Cosmoprof Bologna è pronto a inaugurare la sua 53esima edizione e Cosmetica Italia, accanto allo storico partner BolognaFiere, presenta un ricco calendario di appuntamenti in grado di rispondere alle esigenze dei diversi attori coinvolti nella filiera beauty.

L’associazione, presente per tutta la durata della manifestazione con una lounge presso il Centro Servizi, proporrà nella giornata inaugurale di venerdì 13 marzo il convegno internazionale, atteso momento che, con la regia dell’area tecnico-normativa e la moderazione della giornalista Marialuisa Pezzali, approfondirà il binomio packaging e sostenibilità (L’industria cosmetica verso il packaging del futuro – ore 10, Volvo Congress Center/Palazzo Congressi).

Dati economici sull’andamento del settore, analisi dei principali trend e interventi di esperti saranno coordinati dal Centro Studi di Cosmetica Italia per tutta la durata della kermesse.

Per alcuni dei gruppi merceologici saranno proposti dei momenti di confronto su temi legati agli specifici canali di riferimento.

Sabato 14 marzo sarà la volta del Gruppo Cosmetici Erboristeria (Come nasce un cosmetico a caratterizzazione naturale – ore 10.30, lounge Cosmetica Italia), seguito dal Gruppo Cosmetici per l’Estetica (Il canale dell'estetica professionale, dall'ingaggio digitale al valore dello scontrino medio – ore 11, Onstage) e, domenica 15 marzo, dal Gruppo Prodotti Professionali per l’Acconciatura (Il canale professionale dell'acconciatura: opportunità di filiera – ore 12.30, lounge Cosmetica Italia).

Meet & Greet sarà invece l’appuntamento che permetterà di incontrare i referenti dell’US Beauty Desk di New York per approfondire le attività del progetto speciale Usa Beauty made in Italy avviato in collaborazione con Ice Agenzia per offrire nuove opportunità di business per le imprese italiane (sabato 14 marzo, ore 15 – lounge Cosmetica Italia).

Il network dei master in cosmetologia promosso da Cosmetica Italia presenterà un nuovo volume, La vera bellezza, risultato del progetto che si pone l’obiettivo di trattare con un taglio divulgativo, ma da un punto di vista scientifico, temi di forte attualità per le aziende cosmetiche e spesso all’attenzione dell’opinione pubblica (venerdì 13 marzo, ore 15 – lounge di Cosmetica Italia).

Grazie al coinvolgimento degli studenti di otto corsi di alta formazione universitaria, sotto la guida dei loro direttori, si farà chiarezza su alcuni luoghi comuni della cosmesi.

Per il secondo anno consecutivo La forza e il sorriso onlus sarà presente al Centro Servizi (blocchi C/D), cuore della manifestazione, con Beauty gives back hosted by Boutique, il corner charity di Cosmoprof che offre ai visitatori della fiera la possibilità di portare a casa un assortimento di prodotti beauty, a fronte di una piccola donazione. L’intero ricavato dell’iniziativa andrà a sostegno dei laboratori di bellezza gratuiti per donne in trattamento oncologico organizzati dalla onlus in tutta Italia con il patrocinio di Cosmetica Italia.

Presso il Centro Servizi (blocco D) ci sarà anche Accademia del Profumo che nel 2020 festeggia 30 anni di attività con un racconto sull’evoluzione olfattiva, culturale e sociale del mondo del profumo, grazie a uno storytelling sui canali social e a una mostra fotografica-sensoriale, itinerante in Italia, che metterà in luce anche le specialità del territorio usate nell’industria della profumeria; un’area dedicata alle celebrazioni permetterà di vedere in anteprima il video realizzato per l’anniversario, scoprire le tappe della mostra ricevendo in omaggio un esclusivo save-the-date e immergersi nel nuovo fiorito visual per condividere l’esperienza sui social.

Non mancherà Camera italiana dell’acconciatura con le esibizioni dei giovani acconciatori under 25 all’interno di Hair Ring (domenica 15 e lunedì 16 marzo, Joy presso Volvo Congress Center/Palazzo Congressi).

Lunedì 16 marzo sarà poi la volta della tavola rotonda coordinata da Camera, Impresa salone: le testimonianze che guardano al futuro (ore 10.30, lounge Cosmetica Italia).