Sicilia: piano dimensionamento scolastico, Lagalla 'interventi pochi e circoscritti'

Palermo, 5 feb. (Adnkronos) – L'assessorato regionale all'Istruzione non sospenderà il piano di dimensionamento scolastico per l’anno 2020-21, come richiesto dal presidente dell'AnciSicilia Leoluca Orlando. A spiegarlo, in una nota, è l'assessore regionale Roberto Lagalla. "In riferimento alla richiesta del sindaco Orlando – si legge – preme ulteriormente sottolineare che, in considerazione delle condizioni di contesto regionale, con particolare riferimento alle difficoltà di interlocuzione con l’Ufficio scolastico regionale, a tutt’oggi carente di vertici, l’assessorato regionale all’Istruzione ha limitato gli interventi di dimensionamento scolastico annuale a pochi e circoscritti provvedimenti. Si invita l’Anci a volere puntualmente rappresentare eventuali e specifiche criticità in relazione a precise esigenze territoriali rilevate. In ogni caso, resta ferma la necessità di acquisire, nel merito, il previsto parere ministeriale".