Infrastrutture: Conte su Brennero, 'divieti Austria contro norme Ue' (2)

(Adnkronos) – "In particolare – ha dunque ricordato il premier – il 2 dicembre 2019 la ministra De Micheli ha incontrato la Commissaria europea ai Trasporti, consegnandole una nota formale per rappresentare la difficile situazione in cui versano gli operatori economici italiani in conseguenza delle decisioni assunte dal governo austriaco. Nell’occasione è stato ribadito che la Commissione europea dovrebbe pronunciarsi formalmente sulle misure restrittive austriache, in quanto contrarie ai principi cardine dell’Unione europea sulla libera circolazione delle merci e dei servizi, nonché in considerazione degli effetti distorsivi della concorrenza, con richiesta di valutare ogni possibile ulteriore azione qualora le stesse Autorità intendessero comunque proseguire nei propri intenti. In attesa di pronunciamento, la ministra De Micheli ha in programma a breve un nuovo incontro con la Commissaria Adina Valean", ha annunciato Conte.