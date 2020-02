Treno deragliato: anche a Cologno Monzese lutto cittadino

Milano, 6 feb. (Adnkronos) – Anche il Comune di Cologno Monzese, dopo quello di Pioltello, ha deciso di proclamare il lutto cittadino per uno dei macchinisti morti a causa del deragliamento del Frecciarossa di questa mattina nel lodigiano. "Abbiamo deciso di proclamare il lutto cittadino per il giorno delle esequie del nostro concittadino Giuseppe Cicciù, per testimoniare in maniera tangibile il dolore di Cologno per il tragico accaduto", annuncia il sindaco della cittadina del milanese, Angelo Rocchi.

