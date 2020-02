Treno deragliato: Conte ricorda due macchinisti in Aula Senato**

Roma, 6 feb. (Adnkronos) – Nell'Aula del Senato, dove è giunto per rispondere al question time, il premier Giuseppe Conte ricorda i due macchinisti che hanno perso la vita nell'incidente del treno ad alta velocità in provincia di Lodi, rimaste "vittime mentre svolgevano il loro lavoro, esprimiamo cordoglio" e agli "auguri di pronte guarigione ai feriti e un grazie" ai soccoritori, le parole del presidente del Consiglio accolte da un lungo applauso dell'Aula. Gli "inquirenti stanno facendo di tutto per fare al più presto luce" sull'incidente, "la sicurezza dei trasporti – ha rimarcato Conte – è un diritto dei cittadini che lo Stato deve garantire, e che dunque anche per il governo rappresenta una massima priorità".