Prescrizione: ipotesi emendamento a milleproroghe ancora in campo

Roma, 10 feb. (Adnkronos) – L'ipotesi di un emendamento del governo al milleproroghe sul cosiddetto lodo 'Conte bis' non è stata abbandonata ma è tuttora in campo. Lo si apprende da fonti di governo. Ci sono stati dei problemi tecnici, spiegano le stesse fonti riguardo alla querelle sulla prescrizione, ma la via dell'emendamento al milleproroghe è ancora percorribile.