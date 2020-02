Air Italy: De Micheli, 'adotteremo misure per garantire diritti passeggeri'**

Roma, 11 feb. (Adnkronos) – "La decisione della compagnia Air Italy di liquidare la società è gravissima e comporta ripercussioni sui viaggiatori e sul traffico aereo nel nostro Paese. Il ministero adotterà tutte le misure possibili per garantire i diritti dei passeggeri e i collegamenti fino ad oggi coperti dalla compagnia. Vigileremo inoltre con la massima attenzione sugli impegni presi dalla società dopo l’assemblea dei soci". Così la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli in una nota dell'Enac in merito alla vicenda Air Italy.