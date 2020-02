Appalti: imprese a Gualtieri, da nuove norme su ritenute blocco attività, serve rinvio**

Roma, 11 feb. (Adnkronos) – Abi, Ance, Assonime, Confindustria e Rete Imprese Italia (Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti) hanno scritto al ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri "per chiedere la soppressione delle nuove regole in materia di ritenute negli appalti o, almeno, di procrastinarne l’entrata in vigore al primo luglio 2020, applicandole ai contratti stipulati dal primo gennaio 2020, rivedendone i meccanismi di applicazione". E' quanto si legge in una nota congiunta nella quale si evidenzia che "molte imprese segnalano il concreto pericolo che la nuova disciplina possa bloccare l’attività di interi settori".