Catania: Tardino (Lega), caso Sibeg in commissione Ue

Palermo, 11 feb. (Adnkronos) – "Ho depositato un’interrogazione parlamentare alla Commissione europea, insieme alle colleghe Isabella Tovaglieri e Francesca Donato, per chiedere misure di tutela della competitività del comparto food & beverage, alla luce delle cosiddette sugar tax e plastic tax, volute dal governo giallorosso. Abbiamo inteso informare la Commissione europea che ci dovrà dire se può prevedere misure a sostegno della competitività delle nostre aziende, impedendone la delocalizzazione". Così l'eurodeputata della Lega Annalisa Tardino che ha portato all'attenzione di Strasburgo il caso della Sibeg di Catania l'azienda che imbottiglia la Coca Cola e che ha deciso di chiudere la sede in Sicilia e trasferirsi fuori dall’Italia.

Secondo Tardino, la sugar tax e la plastic tax "hanno un solo obiettivo: fare cassa sulle spalle dei lavoratori siciliani che perderanno il loro posto di lavoro, a causa dell'annunciato trasferimento delle attività produttive in Paesi extra-Ue.

Quello del governo è un approccio ideologico o fintamente 'ecologista' – aggiunge – che avrà come unico risultato la sospensione di importanti investimenti del mondo industriale in Sicilia. Noi continueremo con la nostra opposizione e attendiamo un sostegno per il comparto, dimostratosi spesso all’avanguardia in tema di sostenibilità ambientale ed economia circolare".