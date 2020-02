Governo: 156 proposte a tavolo Cis Basilicata, Conte legge poesia Scotellaro

Roma, 11 feb. (Adnkronos) – Si è conclusa la prima riunione del Tavolo istituzionale del Cis Basilicata, presieduto dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e alla presenza del sottosegretario al Mise Mirella Liuzzi, del governatore Vito Bardi e dei sindaci di Potenza e Matera. Sono 156 le proposte che da oggi saranno oggetto di valutazione, provenienti da Comuni, province, associazioni, imprese, fondazioni. Si tratta di progetti relativi, tra l’altro, al rafforzamento del turismo, al potenziamento infrastrutturale, alla riqualificazione dei centri storici.

Prossima riunione per il Cis Basilicata è prevista tra un mese, mercoledì 11 marzo sempre a palazzo Chigi. Conte, in conclusione dell'incontro, ha voluto rendere omaggio ai rappresentanti lucani con la lettura di una poesia di Rocco Scotellaro, 'Noi non ci bagneremo sulle spiagge'.