Migranti: odg Fi-Fdi, Senato dica no ad autorizzazione a procedere per Salvini'

Roma, 11 feb. (Adnkronos) – No all'autorizzazione a procedere nei riguardi dell'allora ministro dell'Interno, Matteo Salvini, per lo stop all'approdo in un porto italiano della nave Gregoretti con a bordo migranti salvati in mare. Lo chiede, a quanto apprende l'Adnkronos, un ordine del giorno presentato al Senato da Forza Italia e Fratelli d'Italia per poter ribaltare, nella seduta di domani, la decisione presa dalla Giunta delle Immunità di palazzo Madama, che il 20 gennaio scorso aveva dato il via libera al processo nei confronti del leader della Lega. (segue)