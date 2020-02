Palermo: a rischio licenziamento sei lavoratori Villa Serena, sit in da domani a venerdì

Palermo, 11 feb. (Adnkronos) – Tre giornate di protesta e sit in da domani, mercoledì 12 febbraio, a venerdì 14 febbraio, per i sei operatori addetti alla ristorazione presso la casa di cura Villa Serena, a Palermo. I dipendenti rischiano il licenziamento per il cambio di appalto da una ditta all'altra. I sit in, indetti da Filcams Cgil Palermo, Fisascat Cisl Palermo Trapani e Uiltucs, si terranno dalle 9 alle 13, davanti alla clinica in viale Regione siciliana.

L'apertura della procedura di licenziamento è arrivata dopo la disdetta anticipata del contratto da parte della società di catering Elior Ristorazione a causa, spiega una nota dell'azienda, di "inadempienze della committenza". Avendo appreso che l'appalto è stato già affidato a una nuova ditta, la Cascina Global Service, i sindacati hanno subito chiesto un incontro ma la richiesta finora è rimasta disattesa.

La Cascina ha inoltre comunicato alle stesse organizzazioni sindacali di non essere nelle condizioni di assumere i sei operatori della precedente impresa perché "non sussistono le ragioni", in quanto i pasti vengono trasportati da un centro di lavorazione esterna e non sono più, come prima, prodotti nelle cucine della struttura.