Popolazione: Mattarella,'contrastare denatalità, con meno famiglie Paese più debole' (3)

(Adnkronos) – "Vi è nel nostro Paese -ha detto ancora Mattarella- una forte richiesta e forte sostegno a queste esigenze. Il Presidente della Repubblica non ha molti poteri, nel senso che non decide nè leggi nè provvedimenti amministrativi, ha un compito di suggerimento, persuasione, verifica. Il mio compito è trasmettere queste esigenze, richieste e sollecitazioni e lo farò come ho cercato di farlo in passato, cercherò di farlo ulteriormente".

"Vi sono degli interventi che ogni tanto vengono fatti, l'esigenza però è talmente ampia che gli interventi sono sempre sotto misurati, occorre riuscire a trovare una persuasione generale sulla priorità di alcuni interventi da sviluppare in maniera consistente".