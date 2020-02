Popolazione: Mattarella,'contrastare denatalità, con meno famiglie Paese più debole'

Roma, 11 feb. (Adnkronos) – "Il dato dell'Istat più recente di questi giorni indica che il numero delle famiglie in Italia è diminuito considerevolmente. Come conseguenza dell'abbassamento di natalità vi è un abbassamento del numero delle famiglie. Questo significa che il tessuto del nostro Paese si indebolisce e va assunta iniziativa per contrastare questo fenomeno". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando questa mattina al Quirinale una delegazione del Forum delle associazioni familiari guidata dal presidente Gianluigi De Palo. (segue)