Prescrizione: Nobili (Iv), 'preferiamo Orlando a Bonafede e Zingaretti ci attacca'

Roma, 11 feb. (Adnkronos) – “'Estremisti? Fallimento strategico?' Quanto livore da Nicola Zingaretti contro Italia viva. Improvvisamente ci ha scelto come nemici. E sapete perché? Perché preferiamo la riforma Orlando a quella di Bonafede e Salvini. Perché ci stiamo battendo contro la barbarie di processi senza fine per tutti, perché stiamo contrastando il populismo Cinquestelle, che dovrebbe essere il lavoro di ogni democratico. Perché non cediamo al giustizialismo per difendere le poltrone. Perché stiamo dando una nuova casa ai riformisti italiani". Lo afferma Luciano Nobili, deputato di Italia viva.

"Che poi l’accusa di voler fare un favore a Salvini sia rivolta a Renzi -grazie al quale Salvini è fuori gioco da sei mesi- da quello stesso Zingaretti che a Salvini, in estate, voleva regalare le elezioni e il governo del Paese, non fa neanche arrabbiare.

Fa semplicemente sorridere", conclude Nobili.