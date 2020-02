Prescrizione: si va verso ddl su lodo Conte bis in Cdm giovedì**

Roma, 11 feb. (Adnkronos) – Un ddl che approdi sul tavolo del prossimo Consiglio dei ministri, in agenda giovedì, per ottenere il disco verde assieme al testo sulla riforma del processo penale. E' questa, al momento, la soluzione più accreditata sul cosiddetto lodo Conte bis sulla prescrizione -spiegano fonti di governo- mentre appare definitivamente accantonata l'ipotesi di un emendamento al ddl Costa atteso in Aula alla Camera il 24 febbraio. Anche l'opzione di un decreto -strada inizialmente indicata dal Guardasigilli Alfonso Bonafede- sembra perdere terreno: tra le altre cose, mancano i requisiti di necessità e urgenza.