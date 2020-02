Sanità: Policlinico Palermo, in sala operatoria con minicar e tricicli (2)

(Adnkronos) – "Vogliamo rendere il nostro reparto sempre più a misura di bambino per cercare di evitare in tutti i modi ansia e stress – ha detto il direttore di Chirurgia pediatrica Marcello Cimador – Da tempo abbiamo ormai abolito il camice bianco, segno distintivo di sofferenza nell’immaginario collettivo dei bambini. I nostri piccoli ricoverati potranno arrivare in sala operatoria a bordo delle mini-car e confidiamo che la loro attenzione si possa concentrare sul gioco e non sulle procedure di preparazione chirurgica. A nome del Policlinico, e mio personale, ringrazio la Innogea per la donazione, un esempio di attenzione verso la nostra struttura che attesta la sensibilità e la vicinanza nei confronti dei piccoli pazienti che si rivolgono quotidianamente al nostro Policlinico".

"E’ un piccolissimo gesto ma che ha un valore simbolico molto importante, almeno per noi – commenta il presidente di Innogea Marco Lampasona – L’umanizzazione delle cure è sicuramente uno degli elementi principali della qualità clinica, ancor di più quando i pazienti sono bambini.

Abbiamo voluto scrivere sui parabrezza delle minicar 'vado a fare un pit stop' con la speranza che la sala operatoria si trasformi, nel loro immaginario, in un box della formula 1. Si entra e si esce piu veloci di prima".