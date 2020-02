Sanità: Policlinico Palermo, in sala operatoria con minicar e tricicli

Palermo, 11 feb. (Adnkronos) – Addio alle barelle e spazio alle minicar e ai tricicli. E' così che da oggi i piccoli pazienti del reparto di Chirurgia pediatrica del Policlinico Giaccone di Palermo faranno il loro ingresso in sala operatoria. L'iniziativa, resa possibile grazie alla donazione di quattro 'mezzi' da parte della società Innogea, è già stata messa in campo con successo in altri ospedali e ha lo scopo di rassicurare sempre di più i bimbi ricoverati attraverso il gioco, sollevarli dalle loro ansie e paure, rassicurandoli in vista di un intervento chirurgico.

Arrivare in sala operatoria a bordo di una mini-car, con i genitori e un operatore dedicato a fianco, può aiutare a trasformare un momento di ansia in gioco, elemento fondamentale per superare lo stress da ricovero nei piccoli.

La consegna ufficiale delle minicar e dei tricicli è avvenuta questa mattina.