Università: anche Palermo nel progetto di 'rammendo delle periferie' di Renzo Piano (2)

(Adnkronos) – "La scelta di Renzo Piano mi rende felice poiché onora l'intero ateneo e particolarmente il Dipartimento di Architettura – commenta Sciascia – Sono sicuro che la squadra di Palermo si dimostrerà all'altezza delle aspettative dell'illustre collega e si spenderà senza risparmio alcuno per la buona riuscita di questo importante progetto. Per noi tutti rimarrà un'esperienza memorabile".

I giovani lavoreranno nelle loro sedi ma incontreranno Piano ogni due mesi presso Palazzo Giustiniani – da qui la sigla G124 (Giustiniani, piano primo, interno 24) – o nello straordinario studio di Genova (Renzo Piano Building Workshop), in cui periodicamente si discuterà dell’avanzamento dei progetti. L'obiettivo sarà raggiungere con immediatezza realizzazioni minute ma dal grande valore simbolico, grazie alle quali si individueranno punti per l'innesco di una rinascita e rigenerazione urbana.

Piano definisce questi interventi "gocce che, per quanto di dimensioni infinitesimali, potranno attivare un nuovo processo di recupero per le parti più degradate della città contemporanea ribaltando totalmente il punto di vista sulle periferie che, in questa positiva prospettiva, diventano luoghi significativi della città del futuro".