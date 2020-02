Antisemitismo: Zingaretti, 'adesso basta, virus odio va fermato'

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – "24 gennaio, Mondovì. 27 gennaio, Torino. 30 gennaio, Torino. 9 febbraio, Torino. Oggi 12 febbraio Pomezia. Quasi ogni giorno assistiamo a episodi di violenza e intolleranza. Oggi a Pomezia due scuole sono state imbrattate con insulti contro gli ebrei. Adesso basta, è gravissimo e non può ripetersi. Sono sicuro che i ragazzi della scuola, feriti da questo schifo, reagiranno con orgoglio per riaffermare i valori di antifascismo e libertà che hanno salvato il nostro Paese in passato. Primo Levi diceva: 'Auschwitz è fuori di noi, ma è intorno a noi. La peste si è spenta, ma l'infezione serpeggia'. Uniamo l'Italia per fermare il virus dell'odio". Lo scrive su Fb il segretario del Pd, Nicola Zingaretti.