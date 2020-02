Bic: in 2019 utile netto a 176,1 mln (+1,5%), fatturato -1,9%

Parigi, 12 feb. (Adnkronos) – Bic ha chiuso il 2019 con un utile netto pari a 176,1 milioni di euro, in progressione dell'1,5% rispetto ai 173,4 mln del 2018. Il fatturato si attesta a 1,949 mld di euro, in calo dell'1,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo rende noto il gruppo francese leader mondiale nel settore della cancelleria. Il cda proporrà all'Assemblea degli azionisti un dividendo di 3,45 euro per azione.

"In un quadro complesso i nostri risultati nel 2019 sono stati meno positivi rispetto a quanto previsto inizialmente previsto", commenta il Ceo, Gonzalve Bich. Tuttavia, aggiunge, "abbiamo guadagnato o mantenuto le nostre quote di mercato nella maggior parte delle aree geografiche in cui siamo presenti".