Eni: alleanza Enjoy e Wase per migliorare mobilità in città

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – Enjoy, il servizio di vehicle sharing a rilascio libero realizzato da Eni, e Waze, l’app di navigazione gratuita con più di 130 milioni di utenti al mondo, annunciano la loro partnership per contribuire a migliorare il mondo della mobilità. Le due app si integrano dando la possibilità all’utente Enjoy di accedere alle mappe realizzate da Waze in modo semplice e veloce.

Da oggi i clienti Enjoy possono contare su un nuovo alleato nei loro spostamenti cittadini: l’app di Waze, con cui è possibile trovare la strada migliore grazie alle segnalazioni degli altri automobilisti e condividere a propria volta informazioni in tempo reale sulla viabilità circa il tragitto che si sta percorrendo. Grazie a questa collaborazione tra gli utenti, Waze rileva i tratti in cui il traffico si intensifica lungo il percorso e suggerisce in real-time il miglior itinerario alternativo.

Per gli automobilisti a bordo dei veicoli Enjoy accedere alle mappe realizzate da Waze è semplice: basta scaricare l’app di Waze, iniziare il noleggio tramite l’app di Enjoy, fare tap sull’icona di Waze presente sulla mappa di Enjoy, impostare il tragitto (a voce o manualmente) e seguire il percorso prestando attenzione alle informazioni che verranno fornite fino all’arrivo a destinazione.

E, in qualsiasi momento, sarà possibile tornare alla schermata di noleggio facendo tap sull’icona di Enjoy presente sulla mappa di Waze.