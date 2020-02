Migranti: Morani, 'Salvini capitan coniglio, Lega da barzelletta'

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – "Il comportamento della Lega sul caso Gregoretti è una barzelletta: in giunta ha votato per mandare a processo Salvini. Oggi esce dall’aula del Senato e non vota. Esce anche il capitan coniglio: 'Il coraggio, uno, se non ce l'ha, mica se lo può dare'”. Lo scrive su twitter Alessia Morani del Pd.