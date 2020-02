Prescrizione: Bonafede, no mediazioni su lodo Conte bis, 'ter' non esiste

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – "Non esiste nessun lodo Conte ter, o almeno io non ne ho a conoscenza. Abbiamo già fatto un lodo Conte, abbiamo poi fatto un lodo Conte bis, che è in realtà una minima correzione degli accordi, direi che il testo resta quello. Rimane tutto secondo gli accordi presi su tre forze di maggioranza su quattro" e "non c'è alcuna mediazione" ulteriore. Lo dice il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, lasciando l'Aula di Montecitorio