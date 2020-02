Prescrizione: Gelmini, 'se Iv vuole salvarla deve dar cadere governo'

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – “La vicenda dello stop alla prescrizione mostra una cosa molto semplice: governare con i 5 Stelle non è difficile, è impossibile. Non ci è riuscito Salvini, non ci stanno riuscendo adesso Zingaretti e Renzi. È un partito giustizialista e che vuole la decrescita”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a 'Start', su SkyTg24.

“Sulla riforma Bonafede siamo di fronte ad un teatrino dell’assurdo, tutto perché non hanno consentito al Parlamento di votare la proposta di legge Costa. Bastava votare quella legge, che cancellava lo stop alla prescrizione, per non perdere settimane di tempo in una discussione inutile".

"Tutti gli operatori del diritto – magistrati, avvocati, giuristi – sono concordi contro questa riforma: non si può abolire così la prescrizione in assenza di una riforma del processo penale.

Ma adesso le chiacchiere stanno a zero. Renzi fa dei distinguo, ma ha paura di strappare. La verità è una sola: se Italia Viva vuole salvare la prescrizione deve far cadere il governo. Con i distinguo non si va da nessuna parte”.