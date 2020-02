Prescrizione: Renzi, 'non diventiamo populisti perchè piace a 5 Stelle'

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – Cade il governo sulla prescrizione? "Spero proprio di no anche perchè il governo dovrebbe occuparsi dei problemi degli italiani. Non diventiamo populisti perchè piace ai 5 stelle". Lo dice Matteo Renzi al Tg2. Rispetto a chi dice che la contrarietà di Iv al lodo Conte bis di fatto lascia in vigore la riforma Bonafede, replica: "Lo stop alla prescrizione resta in vigore anche con il Conte due. Solo chi nella maggioranza non ha letto la legge, dice il contrario".