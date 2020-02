Ryanair: accoglie con favore sentenza tribunale Gb, scioperi sono circostanze straordinarie (2)

(Adnkronos) – "Accogliamo con favore questa conferma da parte della Corte del Regno Unito, secondo la quale questi scioperi indetti dai sindacati del 2018 costituiscono circostanze straordinarie. Ryanair rimborsa la maggior parte delle richieste di risarcimento EU261 ricevute senza alcun tipo di contestazione, ma a volte Ryanair deve respingere i reclami laddove un’inevitabile interruzione sia dovuta a circostanze straordinarie", sottolinea Kenny Jacobs di Ryanair.

Sebbene non sia nostro desiderio deludere i clienti che potrebbero aspettarsi un risarcimento EU261, rileva, "dobbiamo proteggere tali richieste, poiché abbiamo un dovere verso tutti i nostri clienti (Ryanair farà volare oltre 150 milioni di clienti quest’anno), il nostro personale e le regioni che serviamo, così da gestire i nostri costi in modo responsabile. In caso contrario Ryanair aumenterebbe le tariffe e ridurrebbe la scelta per tutti i nostri clienti, in particolare sulle rotte regionali che sono influenzate in modo sproporzionato dai costi dell’UE261".

Questa sentenza, aggiunge, "fa seguito a sentenze analoghe pronunciate in Irlanda, Spagna, Francia, Germania e Italia.

Ryanair è pienamente conforme la normativa EU261 e gestisce tutti i reclami EU261 validi entro 10 giorni – affermandosi come leader del settore".