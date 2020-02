Sanpellegrino, Stefano Marini nuovo ad

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – Novità al vertice di Sanpellegrino, azienda di riferimento nel settore delle acque minerali e delle bibite non alcoliche: Stefano Marini, milanese, 47 anni, è stato nominato Amministratore Delegato. Il manager, profondo conoscitore del settore beverage con una carriera ventennale in azienda maturata lavorando in Italia e all’estero, è stato scelto per rafforzare la posizione di leadership del Gruppo nel mercato delle acque minerale e delle bevande analcoliche. Marini succede alla guida di Sanpellegrino a un altro manager italiano, Federico Sarzi Braga, che è stato nominato Senior Vice President – Nestlé Waters Strategic Business Unit presso l’Head Quarter di Parigi.

Stefano Marini è entrato nel gruppo Sanpellegrino nel 1999 come Product Manager e Brand Manager, occupandosi, tra gli altri, di Levissima e delle Bibite Sanpellegrino.

Negli anni ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in area marketing e commerciale fino a diventare nel 2012 Direttore del Generating Demand di Nestlé Waters. In questa posizione, Stefano ha contribuito a definire le strategie della region composta da UK, Spagna, Germania, Svizzera, Polonia, Grecia e Ungheria, coordinando i team marketing e vendite di diversi paesi europei e gestendo lo sviluppo di un portafoglio prodotti internazionale che comprendeva S.Pellegrino, Perrier, Vittel, Buxton, Henniez e Nestlè Pure Life.

Nel 2014 è tornato nel nostro Paese per gestire il business del Gruppo nel mercato domestico in qualità di Direttore della Business Unit Italia, ruolo che ha ricoperto fino al 2018, quando il Gruppo Sanpellegrino lo ha nominato Business Executive Officer della Business Unit Internazionale con il compito di contribuire ulteriormente alla crescita di S.Pellegrino e Acqua Panna, brand ambasciatori del Made in Italy, negli oltre 150 Paesi in cui l'azienda è presente.

Stefano Marini, è laureato in Economia e Commercio all’Università Commerciale Luigi Bocconi, è sposato e padre di due bambini.