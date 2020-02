Sardine: Buffagni, 'ci attaccano su vitalizi? Consigliati da Benetton…'

Roma, 12 gen. (Adnkronos) – "Sardine ci attaccano sui vitalizi? Glielo avranno suggerito i Benetton… Ci criticano perché scendiamo in piazza, ma non sarebbe stato necessario se la casta non volesse far tornare l'Ancien Régime… Sabato a Roma faremo sentire la voce dei cittadini a chi pensa di potersi riprendere tutti i privilegi!!!". Lo scrive su Facebook il viceministro allo Sviluppo economico, Stefano Buffagni.