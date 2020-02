Shoah: Santerini, 'indignano fatti Pomezia, ma giovani salveranno memoria'

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – La coordinatrice nazionale per la lotta contro l’antisemitismo, Milena Santerini, ha telefonato oggi pomeriggio alla preside del liceo Pascal, testimoniando “solidarietà” ed esprimendo “indignazione” per “le ennesime scritte antisemite” che sono apparse davanti a due istituti di Pomezia. “Si tratta di un incitamento all’odio – ha detto Santerini – che invita a discriminare altri cittadini, a cui contrapporre la memoria incalpestabile delle vittime della Shoah, pietre d’inciampo per chi sceglie razzismo e antisemitismo”.

Santerini ha espresso “vivo apprezzamento“ per la risposta degli studenti e delle studentesse del liceo Pascal e della preside, “piena di passione civile e di indignazione“. “Saranno giovani come questi – ha aggiunto – a salvare la memoria e a impedire che le scuole si trasformino in luoghi di odio anziché di studio, cultura e convivenza pacifica nel pluralismo”.

La coordinatrice Santerini ha detto che si farà promotrice di un invito per gli allievi degli istituti di Pomezia in vista del grande incontro con gli studenti di tutte le regioni italiane, previsto in primavera, come anticipato dalla senatrice Liliana Segre.