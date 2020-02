Sicilia: formazione e impresa, da Regione bando da 6mln (2)

(Adnkronos) – L’avviso prevede l’attuazione di percorsi formativi strettamente legati alle esigenze della produzione, dando priorità ai settori dell’agro-alimentare, del manifatturiero, incluse le attività artigiane, e poi ancora nel campo dell’edilizia, delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni, del turismo, dei beni culturali e dei servizi sociali. L’iniziativa si rivolge a soggetti disoccupati o in stato di non occupazione ma in possesso di un titolo di studio coerente con la tipologia di corso proposto: qualifica professionale, diploma professionale di tecnico, diploma di scuola secondaria superiore, diploma di tecnico superiore, laurea triennale o magistrale o titolo equivalente.