Ue: Renzi ritwitta Danti, 'Iv aderisce al gruppo Renew Europe'

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – "Oggi con ItaliaViva aderiamo al gruppo Renew Europe al Parlamento europeo. Una scelta coerente con il progetto di partito che in questi mesi stiamo costruendo in Italia: moderno, liberale, inclusivo, riformista ed europeista. La sfida del Buon Governo al Populismo anche in Ue". Lo scrive in un tweet l'europarlamentare Nicola Danti, e il suo post viene subito ritwittato dal leader di Italia Viva, Matteo Renzi.